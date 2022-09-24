В Себеже продолжаются исследования водоёмов на наличие различных видов рыб
В Национальном парке «Себежский» продолжаются исследования ихтиофауны водоёмов. Об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.
20 сентября в Национальный парк вновь прибыла группа ихтиологов из МГУ им. М. В. Ломоносова.
Сотрудники кафедры ихтиологии биологического факультета продолжили проводить контрольные отловы рыб в озёрах – Себежском, Нечерице и Озерявках – с целью определения видового состава, структур популяций основных видов и пространственного распределения разновозрастных группировок рыб по акватории водоёмов.
Отловы рыб проводятся на основании разрешения, выданного национальному парку Росприроднадзором, и по плану, утверждённому на заседании НТС.
В осенний период ихтиологи отберут пробы для определения генетического разнообразия популяций лещей из разных водоёмов национального парка, а также будут изучать пространственное распределение молоди разных видов рыб. Работы будут проводиться до 3 октября.
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