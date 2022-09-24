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В Усвятах открыли верстовой столб в честь столетия Ольги Сергеевой

Фото: газета «Новая жизнь»

В Усвятском районе прошло открытие верстового столба в честь столетия Ольги Федосеевны Сергеевой. 24 сентября в деревне Церковище заложили яблоневый сад в честь 100-летия знаменитой песенницы, сообщает газета «Новая жизнь».

Яблоневый сад с осенними сортами яблонь станет украшением территории Церковищенской школы, где учащиеся смогут через природу узнавать о замечательной землячке, талантливой исполнительнице фольклора Ольге Федосеевне Сергеевой, которая родилась здесь, на Усвятской земле.

В рамках проекта «Свет из Усвят» прошло открытие верстового столба, в мероприятии приняли участие глава района Дмитрий Петров, заместитель главы Светлана Ермакова, руководитель Псковского центра народного творчества Наталья Белова, которая отметила, что главное – сохранить творчество Ольги Сергеевой в памяти будущих поколений. В ходе мероприятия делегация посетила могилу знаменитой песенницы в деревне Холмы.

Фото: газета «Новая жизнь»

Участники мероприятия отмечали особенную атмосферу этого праздника, ведь дом Ольги Сергеевой — это «место силы» для человека, который любит и понимает традиционную народную культуру, ценит аутентичность и трогательность, с которой нынешнее поколение сохраняет историю Усвятского края. Именно поэтому в рамках проекта при поддержке Псковского областного центра народного творчества и Фонда президентских грандов в Церковище открыли верстовой столб, указывающий на «место силы», откуда льётся на всю Псковскую область свет из Усвят.

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В Усвятах открыли верстовой столб в честь столетия Ольги Сергеевой

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