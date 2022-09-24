Псковичка с подругами спасла четырёх собак и человека из пожара

22:01, 24 сентября 2022, ПАИ

Студентки Новгородского областного колледжа искусств им. С. В. Рахманинова, одна из которых уроженка Пскова, отдыхая в деревне, стали свидетельницами пожара в жилом доме.

Пожар случился воскресным вечером, 18 сентября, в деревне Медвежья Голова Новгородского района. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь в итоге уничтожил частный жилой дом на улице Вечевой, а также хозяйственную постройку рядом с ним и повредил баню. При этом в пяти метрах от горящего здания находился ещё один жилой дом – его спасателям удалось отстоять.

Семь студенток отважились спасать не только жилой дом, в котором на момент возгорания находилась пожилая женщина, но и четырёх соседских собак, закрытых в доме на ночь.

В соседнем от пожара доме не было хозяев, а собакам был включен свет. Огонь подходил слишком близко к участку, поэтому чтобы вызволить животных, пришлось разбивать окна в доме.

С испугу одна из собак покусала спасительницу. Но в итоге спасены были все четверо псов.

На следующий день хозяйка собак благодарила спасительниц. Окна были разбиты, но в сохранности осталось главное – жизни животных, которых она считала членами семьи.