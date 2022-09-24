Футбольный турнир памяти тренера Анатолия Семёнова прошёл в Пыталово

23:00, 24 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Пыталово на универсальной спортивной площадке состоялся первый турнир по футболу, посвящённый памяти тренера Анатолия Алексеевича Семёнова. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Организатором выступил Максим Тимофеев, тренер Пыталовской ДЮСШ. В соревновании приняли участие все желающие. Сформировалось пять команд разных возрастов. Очерёдность матчей определили путём жеребьевки.

Из-за большого количества игр было принято решение играть два тайма по 10 минут с пятью игроками на поле, включая вратаря.

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

– 1-е место — ФК «Пограничник» (2 победы, 2 ничьи, 0 поражений, 8 очков, разница мячей +30),

– 2-е место — ФК SGPM (2 победы, 2 ничьи, 0 поражений, 8 очков, разница мячей +23),

– 3-е место — ФК «Олег» (2 победы, 2 ничьи, 0 поражений, 8 очков, разница мячей +10).