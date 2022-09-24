ВИДЕО Мобилизованных мужчин из Великих Лук отправили в пункт сбора

23:24, 24 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 24 сентября, мобилизованные мужчины из Великих Лук отправились в пункт сбора для защиты Родины в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Призывники, получившие повестки, отбывали к месту службы от спортивного комплекса «Стрелец». В путь их провожали родные и близкие — жёны, девушки, родители, дети.