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Политика

ВИДЕО Мобилизованных мужчин из Великих Лук отправили в пункт сбора

Сегодня, 24 сентября, мобилизованные мужчины из Великих Лук отправились в пункт сбора для защиты Родины в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Призывники, получившие повестки, отбывали к месту службы от спортивного комплекса «Стрелец». В путь их провожали родные и близкие — жёны, девушки, родители, дети.

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