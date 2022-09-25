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Затяжная магнитная буря приближается к Пскову

Магнитные бури пройдут на территории Псковской области с 30 сентября по 3 октября, сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнечная буря может создать проблемы в приёме GPS и радиосигналов — в итоге многие гаджеты сегодня могут выйти из строя. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать и северное сияние в разных уголках планеты.

По данным лаборатории, 30 сентября ожидается возмущение поля до уровня «магнитная буря». На следующий день будет усиление, а 2 и 3 октября будет возврат к значениям конца сентября. 4 октября буря закончится, но магнитосфера останется возбуждённой — так будет продолжаться ещё три дня.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

 

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