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Происшествия

Пьяный водитель совершил ДТП с фурой, пострадал пассажир

Фото с места происшествия

В Палкинском районе в деревне Васильево произошло столкновение фуры и автомобиля Mazda.

В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, он госпитализирован в медучреждение.

Освидетельствование показало, что водитель автомобиля Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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