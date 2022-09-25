Пьяный водитель совершил ДТП с фурой, пострадал пассажир
В Палкинском районе в деревне Васильево произошло столкновение фуры и автомобиля Mazda.
В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, он госпитализирован в медучреждение.
Освидетельствование показало, что водитель автомобиля Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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