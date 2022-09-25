Пскович фиктивно зарегистрировал двух граждан России

10:51, 25 сентября 2022, ПАИ

Житель одной из деревень Красногородского района фиктивно зарегистрировал двух граждан Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что этот случай далеко не единичный, в связи с чем в полиции напомнили, об ответственности за подобные нарушения. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.