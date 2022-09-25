Игорь Иванов поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником

10:53, 25 сентября 2022, ПАИ

С Днём машиностроителя от имени профсоюзного движения региона поздравил псковичей председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Сегодня одним из ведущих промышленных секторов нашей страны является машиностроение, - отметил он в своем поздравлении. - Здесь работают высококвалифицированные, ответственные специалисты, трудовые династии, способные продвигать производство на новые уровни».

Игорь Иванов выразил надежду, что «усилиями псковичей машиностроительная отрасль вернется на прежние уровни и псковская земля снова станет одним из основных производителей в секторе машиностроения».

Глава регионального профобъединения пожелал работникам отрасли здоровья, новых трудовых достижений, счастья и поддержки родных и близких.