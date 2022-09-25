Игорь Иванов поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником
С Днём машиностроителя от имени профсоюзного движения региона поздравил псковичей председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
«Сегодня одним из ведущих промышленных секторов нашей страны является машиностроение, - отметил он в своем поздравлении. - Здесь работают высококвалифицированные, ответственные специалисты, трудовые династии, способные продвигать производство на новые уровни».
Игорь Иванов выразил надежду, что «усилиями псковичей машиностроительная отрасль вернется на прежние уровни и псковская земля снова станет одним из основных производителей в секторе машиностроения».
Глава регионального профобъединения пожелал работникам отрасли здоровья, новых трудовых достижений, счастья и поддержки родных и близких.
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Игорь Иванов поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником
День машиностроителя отмечается сегодня, 25 сентября
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