Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Электропрофсоюз поздравил псковичей с Днём машиностроителя

С профессиональным праздником работников машиностроительной отрасли поздравила председатель Псковской областной организации общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Валентина Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

«В День машиностроителя я хочу вспомнить о том, каким важным делом мы занимаемся, — отметила Валентина Семёнова. — Пусть не каждый понимает и видит наш труд, но его плоды повсюду. Без нашей с вами работы мир не был бы таким современным, как сейчас». 

Руководитель отраслевого профсоюза подчеркнула, что именно высококвалифицированные специалисты сферы машиностроения вносят огромный вклад в технический прогресс и успешное развитие нашей страны. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 сентября 2022

Студенты частных вузов могут быть призваны по частичной мобилизации

25 сентября 2022

Электропрофсоюз поздравил псковичей с Днём машиностроителя

25 сентября 2022

Игорь Иванов поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником

25 сентября 2022

Затяжная магнитная буря приближается к Пскову

25 сентября 2022

День машиностроителя отмечается сегодня, 25 сентября

24 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Новоржевском доме культуры сделан ремонт лестничного пролёта
24 сентября 2022

ВИДЕО «Тема недели» на «Первом Псковском»: Россия собирается
24 сентября 2022

Сергей Лавров: Все законы и доктрины РФ будут распространяться и на возможные новые территории


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...