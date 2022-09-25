Электропрофсоюз поздравил псковичей с Днём машиностроителя
С профессиональным праздником работников машиностроительной отрасли поздравила председатель Псковской областной организации общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Валентина Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«В День машиностроителя я хочу вспомнить о том, каким важным делом мы занимаемся, — отметила Валентина Семёнова. — Пусть не каждый понимает и видит наш труд, но его плоды повсюду. Без нашей с вами работы мир не был бы таким современным, как сейчас».
Руководитель отраслевого профсоюза подчеркнула, что именно высококвалифицированные специалисты сферы машиностроения вносят огромный вклад в технический прогресс и успешное развитие нашей страны.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Студенты частных вузов могут быть призваны по частичной мобилизации
Электропрофсоюз поздравил псковичей с Днём машиностроителя
Игорь Иванов поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником
День машиностроителя отмечается сегодня, 25 сентября
Сергей Лавров: Все законы и доктрины РФ будут распространяться и на возможные новые территории