Электропрофсоюз поздравил псковичей с Днём машиностроителя

11:44, 25 сентября 2022, ПАИ

С профессиональным праздником работников машиностроительной отрасли поздравила председатель Псковской областной организации общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Валентина Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«В День машиностроителя я хочу вспомнить о том, каким важным делом мы занимаемся, — отметила Валентина Семёнова. — Пусть не каждый понимает и видит наш труд, но его плоды повсюду. Без нашей с вами работы мир не был бы таким современным, как сейчас».

Руководитель отраслевого профсоюза подчеркнула, что именно высококвалифицированные специалисты сферы машиностроения вносят огромный вклад в технический прогресс и успешное развитие нашей страны.