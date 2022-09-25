Студенты частных вузов могут быть призваны по частичной мобилизации

12:39, 25 сентября 2022, ПАИ

Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Минобрнауки РФ ведёт консультации по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«На данный момент Министерство образования ведёт консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <...> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — сообщил собеседник агентства.