Студенты частных вузов могут быть призваны по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Минобрнауки РФ ведёт консультации по данному вопросу, сообщает ТАСС.
«На данный момент Министерство образования ведёт консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <...> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — сообщил собеседник агентства.
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