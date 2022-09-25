Переменная облачность и до +14 градусов тепла ожидается 26 сентября
Переменная облачность и до +14º С ожидается на территории Псковской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
26 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западндого и южного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью +1…+6º С, днём +9…+14º С. Атмосферное давление низкое.
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