«Мы гордимся вами! И ждем!» - В Псковской области провожают мобилизованных
Мобилизованных из Пустошкинского района отправили на пункт сбора к районному центру культуры утром 25 сентября, сообщает корреспондент районной газеты «Вперед».
«Парни разных профессий, разного возраста, отслужившие в различных родах войск.Каждый получивший повестку призывник стоял в кругу близких – жены, девушки, родителей, детей. Все старались поддержать друг друга и справились с этим достойно», сказано в группе «Вконтакте» газеты «Вперед».
В комментариях под постом подписчики выражают слова поддержки отправимшимся на службу пустошанам. «Берегите себя, наши мужчины! Мы гордимся вами! И ждём!» «Возвращайтесь!!!Храни Вас Господь!!!!!!!» - пишут подписчики
Также в районной газете отметили, что пустошане приняли активное участие в сборе средств для приобретения походных принадлежностей мобилизуемым землякам.
Напомним, что согласно указу Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).
Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области. Ранее было опубликовано видео отправки военнослужащих из Великих Лук.
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