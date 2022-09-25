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Общество

«Псковский телеграм Online» будет выходить в прямой эфир в новое время с 26 сентября

С 26 сентября «Псковский телеграм Online» будет выходить в прямой эфир в новое время. В этот понедельник смотрите программу на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 10:30, а на телеканале «Первый Псковский» — в 11:30.  

В новом выпуске Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко ситуацию с заболеваемостью в регионе, работу поликлиник и ФАПов, а также как получить медицинскую помощь узких специалистов. 

Ещё один гость программы — председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущие поговорят о том, как долго продлится туристический сезон в регионе, чем порадует путешественников осень в Псковской области и в какие страны могут ездить отдыхать псковичи.

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