Юный стрелок из Себежа получил приз от губернатора
Себежские спортсмены-стрелки выступили на чемпионате в Печорском районе, победителя наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент районной газеты «Призыв».
По сообщению педагогического коллектива Себежского детского юношеского клуба физической подготовки, на стрелковом полигоне в Печорском районе в субботу, 24 сентября, прошёл IV открытый чемпионат по тактической, практической и пулевой стрельбе, военизированной эстафете на Кубок губернатора Псковской области.
Себежский район представляла команда Себежского ДЮКФП в составе Поплавского Максима, Скрипника Максима, Родионова Лаврентия, Константиновой Арины, Пузановой Дарьи, Баландина Павла, Никитина Александра.
Призёром соревнований по пулевой стрельбе стал Лаврентий Родионов. Наградил юного стрелка губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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