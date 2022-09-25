Спасатели из Пскова разбирают особо опасные завалы в Бериславе
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Спасатели из Псковской области разбирают особо опасные завалы в Бериславе, сообщает паблик «Лента новостей Херсона» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас псковичи работают на территории пострадавшего от обстрела здания мэрии Берислава. Отмечается, что спасатели изъяли неразорвавшийся боекомплект, который представлял прямую угрозу безопасности населения.
«Спасибо побратиму Пскову за специалистов», – написали в группе.
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