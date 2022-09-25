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Общество

Спасатели из Пскова разбирают особо опасные завалы в Бериславе

 

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Спасатели из Псковской области разбирают особо опасные завалы в Бериславе, сообщает паблик «Лента новостей Херсона» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас псковичи работают на территории пострадавшего от обстрела здания мэрии Берислава. Отмечается, что спасатели изъяли неразорвавшийся боекомплект, который представлял прямую угрозу безопасности населения.

«Спасибо побратиму Пскову за специалистов», – написали в группе.

 

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