Шесть человек госпитализированы в результате крупного ДТП под Псковом
В Пскове у деревни Голубово на объездной дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti, где находились трое человек, и Kia, в котором находились также трое человек, в результате чего автомобиль Kia вылетел в кювет.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали бригадам скорой помощи для госпитализации.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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