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Происшествия

Шесть человек госпитализированы в результате крупного ДТП под Псковом

Фото с места происшествия

В Пскове у деревни Голубово на объездной дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti, где находились трое человек, и Kia, в котором находились также трое человек, в результате чего автомобиль Kia вылетел в кювет.

Фото с места происшествия

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали бригадам скорой помощи для госпитализации.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

 

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