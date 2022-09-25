Шесть человек госпитализированы в результате крупного ДТП под Псковом

17:41, 25 сентября 2022, ПАИ

В Пскове у деревни Голубово на объездной дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti, где находились трое человек, и Kia, в котором находились также трое человек, в результате чего автомобиль Kia вылетел в кювет.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали бригадам скорой помощи для госпитализации.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.