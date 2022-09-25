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Спорт

ВИДЕО Псковский полумарафон «Мехуборка-2022»

Псковский полумарафон «Мехуборка» прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 25 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Для спортсменов предусмотрено четыре дистанции: 1, 5, 10,5 и 21,1 км. Для участия в полумарафоне зарегистрировалось более 350 человек. 

Отметим, что соревнования проводились без возрастных категорий. Самым старшим участником стал Анатолий Шитиков 73 лет. Самой молодой участницей стала Мария Ющенко: девочке исполнилось 7 лет. 

Все участники соревнований были награждены медалями в форме медной подковы, которую держит скобарь в Финском парке.

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