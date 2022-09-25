Вандалы в Себеже испортили новую смотровую площадку

19:27, 25 сентября 2022, ПАИ

Директор Себежского краеведческого музея обратился к гражданам с очередным сообщением о существенном беспорядке на новой смотровой площадке. Об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.

После открытия новой смотровой площадки на улице Матросова, неизвестные уже не в первый раз учиняют акты вандализма.

«Через неделю [после открытия – прим.ред.] согнули первую стойку на подъёме, через десять дней украли канат, через две недели вывернули и растащили еще шесть стоек. С такими темпами площадка до Нового Года не доживет», - сообщает Федор Черников, директор музея.

Также был изуродован БТР, посвященный памяти воинам-интернационалистам.

«За разбитыми триплексами и фарами следуют броски в борт стеклотары. Скоро можем стать свидетелями поджога», - сообщает Федор Черников.