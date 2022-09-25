В Островском многопрофильном колледже прошло посвящение первокурсников

19:45, 25 сентября 2022, ПАИ

170 студентов первого курса Островского многопрофильного колледжа влились в атмосферу нового для себя учебного заведения, сообщает газета «Островские вести».

Долгожданное событие состоялось в преддверии Дня профессионально-технического образования в большом спортивном зале, чтобы вместить всех ребят.



Поступившие должны были пройти цепочку испытаний, которые проверили стойкость их характера, а главное — искренность желания добросовестно учиться на выбранном пути.



Добрые напутствия наставников, торжественная клятва студента осваивать знания только на пятерки,, шуточные испытания, которые для них приготовили старшекурсники, добрые напутствия наставников, выступление артистов Центра культуры «Юбилейный» дали «зеленым» студентам прочувствовать важность события — присоединения к студенческому братству.