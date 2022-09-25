За незаконную добычу рыбы были задержаны двое жителей Пустошки

20:07, 25 сентября 2022, ПАИ

Двое жителей Пустошкинского района были задержаны сотрудниками рыбоохраны в Пустошкинском районе, сообщает газета «Вперёд».

Старший государственный инспектор рыбоохраны Псковской области Евгений Пилипенко сообщил о том, что в последнее время в водоохраных зонах водных объектов рыбохозяйственного значения Пустошкинского района были проведены выездные мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений гражданами установленных законодательством РФ требований и правил нахождения на этих территориях.

В результате обследования сегодня, 25 сентября, сотрудниками рыбоохраны на Белом озере Пустошкинского района были задержаны двое жителей деревень Поддубье и Вербилово. Они занимались незаконной добычей водных биологических ресурсов, иначе говоря рыбы, используя незаконные орудия лова — лесковые сети: в них была обнаружена запутавшаяся рыба.

Возбуждено два административных дела, незаконные орудия лова, лодка, рыба из Белого озера изъяты. Ущерб составил 3 500 рублей.