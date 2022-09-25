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Общество

В администрации Пушкиногорского района прокомментировали доставку оранжевой воды в больницу

Стоп-кадр видео

В администрации Пушкиногорского района прокомментировали доставку оранжевой воды для местной больницы. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В одной из местных групп было опубликовано видео, где привезённая в больницу вода оставляет желать лучшего. В комментариях жители возмущались качеством воды, а кто-то шутил на тему привезённого «чая и цикория».

«Вода была отключена во вторник, но не во всех домах, а в большинстве. Появилась уже вечером в четверг», — сообщает корреспондент районной газеты «Пушкинский край».

Первый заместитель главы района Михаил Занин пояснил, что вода из видео местного сообщества была привезена в качестве технической.

«Эта некрасивая вода была привезена для мытья пола, туалета, унитазов. Дополнительно отдельно была привезена питьевая вода надлежащего качества. Ремонт трубы завершился во второй половине дня в четверг», — сообщил заместитель главы.

В данное время водоснабжение возобновлено. Место прорыва ещё не закопано, необходимо выждать время и убедиться в отсутствии протечек.

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