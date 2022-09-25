В Псково-Печерском монастыре прошло вечернее богослужение пасхальным чином

23:03, 25 сентября 2022, ПАИ

В канун церковного праздника Обновления храма Воскресения Христова вечернее богослужение пасхальным чином прошло в Псково-Печерском монастыре.

26 сентября церковь празднует Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее).

В этот день вспоминается освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сооружённого равноапостольными Константином Великим и его матерью, царицей Еленой.

Этот праздник в народе называется Воскресением Словущим и означает, что он, в отличие от самого праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи), слывет (т. е. считается) Воскресением и относится именно к освящению храма в честь Воскресения Христова.

В ряде храмов в честь этого праздника ещё в дореволюционные времена появился обычай совершать пасхальную службу в сентябре. Сохраняется эта традиция и сейчас. И в эти осенние дни у всех православных христиан есть прекрасная возможность вновь и вновь исполниться радости о Воскресшем Господе.