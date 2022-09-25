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Общество

35 дождливых дней обещают синоптики Северо-Западу

Синоптики рассказали о серьёзном изменении погоды, которое должно начаться в регионах Северо-Западного федерального округа уже с 25 сентября. Новый климатический период должен будет установиться надолго, более чем на месяц, а прояснение ожидается лишь в самом конце октября, сообщает PRIMPRESS.

Сильные изменения затронут Северную столицу. В Санкт-Петербурге после периода достаточно тёплой солнечной погоды произойдёт перелом. Уже с 25 сентября здесь начнутся дожди, которые будут идти каждый день.

По словам синоптиков, сезон дождей на Северо-Западе страны установится надолго: осадки будут идти как минимум 35 дней подряд, а прояснения стоит ждать только в самом конце октября.

Несмотря на это, в той же Республике Коми, входящей в состав СЗФО, специалисты Gismeteo прогнозируют снег с дождём, что является нормальным явлением в конце сентября – начала октября в данном регионе страны.  

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