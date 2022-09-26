Убирать с грядок корнеплоды советует сегодня народный календарь

07:00, 26 сентября 2022, ПАИ

Корнилье наступило по народному календарю сегодня, 26 сентября, сообщает calend.ru.

Согласно Новому Завету, Корнилий был «благочестивый и боящийся Бога» человек. Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме.

Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с грядок корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.