В ближайшие часы Псковскую область ждёт туман с видимостью 500 метров и менее

07:25, 26 сентября 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 26 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - сообщили исходя из данных Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

МЧС напоминает, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - уточняют в сообщении.