Вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19

07:50, 26 сентября 2022, ПАИ

Окончание пандемии коронавируса могут объявить до конца года, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«У меня впечатление, что с отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев. Дальше, скорее всего, будет решение об отмене. При этом очень многие меры - дистанцирование, вакцинация, ношение масок в людных местах - должны сохраняться», - сообщил он в интервью «Известиям».

В скором времени очень важную роль будет играть иммунологический фактор течения пандемии, отметил вирусолог. Сейчас нельзя сказать, что человечество «проэпидемичено, поэтому эпидемия будет происходить и дальше»; при этом заразность и летальность вируса будут снижаться, полагает специалист.