Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19

Окончание пандемии коронавируса могут объявить до конца года, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«У меня впечатление, что с отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев. Дальше, скорее всего, будет решение об отмене. При этом очень многие меры - дистанцирование, вакцинация, ношение масок в людных местах - должны сохраняться», - сообщил он в интервью «Известиям».

В скором времени очень важную роль будет играть иммунологический фактор течения пандемии, отметил вирусолог. Сейчас нельзя сказать, что человечество «проэпидемичено, поэтому эпидемия будет происходить и дальше»; при этом заразность и летальность вируса будут снижаться, полагает специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

Более чем на час задержался поезд «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков
26 сентября 2022

Современный шахматный клуб открылся в Красногородском районе

26 сентября 2022

Непогода «ослабит хватку» на Северо-Западе России
26 сентября 2022

Вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19
26 сентября 2022

В ближайшие часы Псковскую область ждёт туман с видимостью 500 метров и менее
26 сентября 2022

Убирать с грядок корнеплоды советует сегодня народный календарь
25 сентября 2022

35 дождливых дней обещают синоптики Северо-Западу

25 сентября 2022

ФОТОФАКТ Млечный Путь над островами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...