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Общество

Современный шахматный клуб открылся в Красногородском районе

Фото: сайт Федерации шахмат Псковской области.

Торжественное открытие современного шахматного клуба состоялось в обновлённом помещении средней школы Красногородского района, сообщает официальный сайт Федерации шахмат Псковской области.

В торжественной церемонии приняли участие глава района Валентина Понизовская, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, директор ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта» Валерий Гусев и юные поклонники шахматного искусства.

Фото: сайт Федерации шахмат Псковской области.

Новый клуб появился благодаря реализации в Псковской области региональной программы «Подари детям шахматный клуб», разработанной областной Федерации шахмат и поддержки Фонда президентских грантов. На средства гранта было обустроено большое помещение, приобретена современная электронная техника, в том числе видеокамеры, которые позволят проводить официальные турниры при помощи системы интернет.

Среди новшеств – электронные шахматные доски для игры с возможностью проецирования ходов на большой экран телевизора и трансляции в интернете, современные электронные шахматные часы, ноутбук, оснащенный современными программами для обучения шахматам, так и для организации и проведения соревнований, стенды и многое другое.

Обращаясь к участникам мероприятия Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что открытие такого современного клуба, стало возможным благодаря активной поддержки проекта, разработанного областной Федерации шахмат, со стороны главы района и местной администрации. Особо приятно, что такие проекты, которые создают досуговые центры для детей и взрослых в сельских районах нашей области, поддержаны Фондом президентских грантов.

«То оборудование, которым сегодня могут воспользоваться все поклонники шахматного искусства Красногородского района, приходя поиграть в шахматы в этом новом клубе, нет даже в двух наших больших городах – Пскове и Великих Луках. Поэтому я надеюсь, что оно будет бережно храниться в ваших руках и поможет совершенствоваться в шахматной игре, а представители района будут занимать больше призовых мест на различных шахматных соревнованиях», - сказал он в завершении.

Поздравляя юных шахматистов и их тренеров с таким шикарным подарком, который стал возможным благодаря региональной Федерации шахмат и Фонда президентских грантов, глава района Валентина Понизовская, особо отметила, что со стороны администрации района уделяется много внимания развитию спорта, особенно детско-эношеского, в том числе шахмат.

«Поэтому, когда поступило предложение совместными усилиями создать в районе современный шахматный клуб, то, конечно, мы согласились и выделили помещение, произвели в нём ремонт. Надеюсь, что теперь у наших детей и взрослых будет, новый современный досуговый центр, в котором в комфортных условиях можно сыграть шахматные партии или пройти шахматное обучение, а также сразиться с соперниками по интернету из разных уголков нашей области, России и мира», - отметила Валентина Понизовская.

В честь открытия все юные шахматисты, кто пришел на эту торжественную церемонию по открытию клуба, смогли потренироваться в игре на электронной шахматной доске, а потом приняли участие в сеансе одновременной игры, который провел президент Федерации шахмат Дмитрий Шахов. По завершении сеанса все его участники получили сладкие призы от главы Красногородского района Валентины Понизовской.

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