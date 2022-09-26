«Дядя Ваня» завершит Пушкинский театральный фестиваль 26 сентября

09:38, 26 сентября 2022, ПАИ

Программу XXIX Пушкинского театрального фестиваля завершит одна из последних премьер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина – спектакль «Дядя Ваня» в постановке Павла Зобнина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Павел Зобнин – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому» – вместе с актерами подробно разбирает пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям Чехова, задает ей неожиданные вопросы, ищет свежие и незаштампованные решения и образы.

У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушны к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна, отметили в театре.

«Так почему же «пропала жизнь»? Почему так потерянно бродит по дачному участку с шуруповертом в руках вечно всклокоченный неприкаянный дядя Ваня, пьет Астров, страдают Елена и Соня? Если бы знать. В спектакле Павла Зобнина чеховский текст, почти не тронутый сокращениями, кажется удивительно современным», – пишет критик Владимир Спешков в газете «Экран и сцена».

В спектакле заняты замечательные артисты, не так давно пополнившие труппу Псковского театра драмы. В роли Войницкого – Андрей Кузин, заслуженный работник культуры Сахалинской области; в роли Елены Андреевны – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (роль в чеховских «Трех сестрах» принесла актрисе эту награду); в роли Астрова – Георгий Болонев; в роли Серебрякова – Сергей Скобелев, почетный работник культуры и искусства Тюменской области. В спектакле также задействованы: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, Александра Кашина.

Спектакль «Дядя Ваня» будет показан 26 сентября на большой сцене Псковского театра драмы и станет заключительным спектаклем в программе XXIX Пушкинского театрального фестиваля, который проходил в Пскове с 20 по 26 сентября. Подробности и билеты здесь