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Общество

Госдума рассмотрит в октябре проект о наказании для коллекторов за угрозы

Госдума в октябре намерена принять в первом чтении законопроект группы депутатов «Единой России», который предполагает введение уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц, пишет газета «Известия».

То есть в случае одобрения документа коллекторов будут наказывать, если они применяют насилие или угрожают, уничтожают или повреждают имущество либо распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника.

За это виновных предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты и иного дохода осужденного за период до трех лет. Также наказанием могут стать принудительные работы в течение пяти лет либо тюремный срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в период до трех лет.

За те же деяния, совершенные организованной группой, виновные могут быть наказаны лишением свободы на срок до десяти лет. Информацию о готовности Госдумы принять законопроект подтвердил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Анатолий Выборный.

Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумы на октябрь. Действующее законодательство сегодня не имеет эффективных правовых механизмов, чтобы защитить граждан от произвола коллекторов. Формально их можно привлечь по ряду статей Уголовного кодекса, включая статью 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Но как показывает правоприменительная практика, уголовная ответственность наступает только за возможные последствия их действий, пояснил парламентарий.

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