Россиян предупредили о новых видах мошенничества с помощью QR-кодов

09:49, 26 сентября 2022, ПАИ

Мошеннические схемы краж денег с электронных кошельков и карт начинают появляться на фоне развития в России системы оплаты покупок с помощью QR-кодов.

По словам заместителя председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета товарно-промышленной палаты РФ Тимура Аитова, чем больше россиян вливается в систему покупок через QR-коды, тем активнее злоумышленники придумывают новые способы получить чужие средства.

«Когда, например в супермаркете, человек собирается воспользоваться QR-кодом при оплате, он обычно идет к кассе и готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги», — сказал эксперт, передает радио Sputnik.

Аитов добавил, что возможны и взломы QR-кода, при которых деньги поступят не на счёт продавца, а на кошелек мошенника.

«В Китае часто фальсифицируют QR-коды продавца в тех случаях, когда оплата происходит без его участия», — отметил эксперт. В качестве примера такой схемы Тимур Аитов привёл оплату аренды велосипеда или самоката. «Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник», — пояснил он.

Специалист предупредил, что к развитию новых видов преступлений необходимо готовиться заранее, разрабатывать меры противодействия электронным мошенникам, пишет издание «Известия».