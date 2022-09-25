Псковичка попалась на краже косметики

10:05, 26 сентября 2022, ПАИ

За кражу косметики и продуктов из магазина задержали жительницу Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания находился на маршруте патрулирования и получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.



В супермаркете сотрудники Росгвардии задержали 31-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассу продукты питания и косметические средства. Общая сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

По данному факту управление проводит проверку.