Псковичка попалась на краже косметики
За кражу косметики и продуктов из магазина задержали жительницу Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Экипаж группы задержания находился на маршруте патрулирования и получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
В супермаркете сотрудники Росгвардии задержали 31-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассу продукты питания и косметические средства. Общая сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.
По данному факту управление проводит проверку.
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