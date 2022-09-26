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Происшествия

Уголовное дело завели на бизнесмена в Новосокольническом районе за дачу взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя за дачу взятки главе одного из муниципальных образований Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству инфорации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в период с марта 2020 года по март 2021 года фигурант передал денежные средства в общей сумме 82 тысячи рублей главе сельского поселения за получение незаконного разрешения на добычу песка карьерным способом на территории волости и неосуществление муниципального контроля.

Приговором районного суда предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Ранее также за получение данной взятки был осужден по части 4 статьи 290 УК РФ упомянутый глава сельского поселения.

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