Автомобиль перевернулся на улице Инженерной в Пскове
Автомобиль Nissan перевернулся на бок на нерегулируемом перекрёстке у дома № 66 на улице Инженерной в Пскове.
25-летняя девушка, водитель автомобиля Chevrolet, не пропустила автомобиль Nissan под управлением 28-летнего мужчины, в результате чего последняя автомашина перевернулась. ДТП произошло в 16:10.
Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения.
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