Автомобиль перевернулся на улице Инженерной в Пскове

10:16, 26 сентября 2022, ПАИ

Автомобиль Nissan перевернулся на бок на нерегулируемом перекрёстке у дома № 66 на улице Инженерной в Пскове.

25-летняя девушка, водитель автомобиля Chevrolet, не пропустила автомобиль Nissan под управлением 28-летнего мужчины, в результате чего последняя автомашина перевернулась. ДТП произошло в 16:10.

Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения.