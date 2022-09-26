Новолуние в Весах: держим удар

10:57, 26 сентября 2022, ПАИ

Какие темы будут актуальны в течение ближайшего лунного месяца, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Очередное новолуние нас ждет 26 сентября в 00.54 по Москве. На этот раз светила соединяются в знаке Весов. Напоминаю, новолуние определяет, какой будет наша жизнь в ближайшие 28 дней, на протяжении нового лунного цикла.

Главные темы Весов - партнерство, нахождение баланса, противостояние, столкновение с открытыми врагами (именно с открытыми, так как враги бывают еще и тайными, но это уже не тема Весов). Новолуние происходит на фоне ретроградного Меркурия, который вдобавок соединяется со светилами, а значит, усиливает имеющиеся тенденции. Ну и Венера, присоединившаяся к этой могучей кучке, намекает, что придется договариваться, искать компромисс.

Поэтому готовьтесь, пересмотр договоренностей в партнерстве неизбежен. Причем речь идет как о деловом партнерстве, так и о личном. Супруги, коллеги, люди, с которыми вы находитесь в деловых отношениях, неожиданно могут взбрыкнуть и потребовать изменить условия существующих соглашений и контрактов. Причем неважно, существует этот контракт на бумаге и носит официальный характер или всего лишь заключался в режиме устной договоренности. Ну и, конечно, в роли катализатора изменений можете выступить вы сами.

Неплохо будет пересмотреть все имеющиеся отношения с точки зрения баланса. Вы отдаете столько же, сколько получаете? Нет ли сильного перекоса в пользу одной из сторон? Если есть, то конфликты в ближайший месяц неизбежны. Весы всегда про паритет и равенство сторон, поэтому придется считаться с интересами партнеров.

Если речь идет о заключении новых контрактов, отложите подписание документов хотя бы до 5 октября, когда Меркурий выйдет из ретроградности и наберет скорость.

К новолунию делает оппозицию Юпитер, а значит, вы, скорее всего, будете пересматривать свои отношения с авторитетными фигурами. Столкновение с ними легким не будет и может вызвать кризис.

Но есть и хорошие новости. Весы традиционно склоняют нас заниматься вопросами имиджа, стиля, пиара, улучшать собственную внешность, устанавливать новые связи. В целом, период для этого благоприятный, но не делайте слишком радикальных движений.

Напоминаю также, что сам день новолуния для новых начинаний не подходит. Лучше всего в это время заниматься лишь построением планов, прописыванием целей и задач на ближайший месяц. Как раз можно подумать на тему, что бы вы хотели изменить и улучшить в партнерских отношениях, как на все сто использовать имеющийся потенциал, с теми ли вы людьми и куда хотите прийти. В сам день новолуния и за три дня до него может ощущаться нехватка энергии и упадок сил. Не перегружайте организм, не перерабатывайте и не переедайте. Особенно уязвимы будут почки. Это хорошее время для краткосрочных диет и разгрузочных дней и избавления от вредных привычек.