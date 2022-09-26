Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новолуние в Весах: держим удар

Какие темы будут актуальны в течение ближайшего лунного месяца, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.  

Очередное новолуние нас ждет 26 сентября в 00.54 по Москве. На этот раз светила соединяются в знаке Весов. Напоминаю, новолуние определяет, какой будет наша жизнь в ближайшие 28 дней, на протяжении нового лунного цикла.  

Главные темы Весов - партнерство, нахождение баланса, противостояние, столкновение с открытыми врагами (именно с открытыми, так как враги бывают еще и тайными, но это уже не тема Весов). Новолуние происходит на фоне ретроградного Меркурия, который вдобавок соединяется со светилами, а значит, усиливает имеющиеся тенденции. Ну и Венера, присоединившаяся к этой могучей кучке, намекает, что придется договариваться, искать компромисс. 

Поэтому готовьтесь, пересмотр договоренностей в партнерстве неизбежен. Причем речь идет как о деловом партнерстве, так и о личном. Супруги, коллеги, люди, с которыми вы находитесь в деловых отношениях, неожиданно могут взбрыкнуть и потребовать изменить условия существующих соглашений и контрактов. Причем неважно, существует этот контракт на бумаге и носит официальный характер или всего лишь заключался в режиме устной договоренности. Ну и, конечно, в роли катализатора изменений можете выступить вы сами.  

Неплохо будет пересмотреть все имеющиеся отношения с точки зрения баланса. Вы отдаете столько же, сколько получаете? Нет ли сильного перекоса в пользу одной из сторон? Если есть, то конфликты в ближайший месяц неизбежны. Весы всегда про паритет и равенство сторон, поэтому придется считаться с интересами партнеров.  

Если речь идет о заключении новых контрактов, отложите подписание документов хотя бы до 5 октября, когда Меркурий выйдет из ретроградности и наберет скорость.  

К новолунию делает оппозицию Юпитер, а значит, вы, скорее всего, будете пересматривать свои отношения с авторитетными фигурами. Столкновение с ними легким не будет и может вызвать кризис.  

Но есть и хорошие новости. Весы традиционно склоняют нас заниматься вопросами имиджа, стиля, пиара, улучшать собственную внешность, устанавливать новые связи. В целом, период для этого благоприятный, но не делайте слишком радикальных движений. 

Напоминаю также, что сам день новолуния для новых начинаний не подходит. Лучше всего в это время заниматься лишь построением планов, прописыванием целей и задач на ближайший месяц. Как раз можно подумать на тему, что бы вы хотели изменить и улучшить в партнерских отношениях, как на все сто использовать имеющийся потенциал, с теми ли вы людьми и куда хотите прийти.  В сам день новолуния и за три дня до него может ощущаться нехватка энергии и упадок сил. Не перегружайте организм, не перерабатывайте и не переедайте. Особенно уязвимы будут почки. Это хорошее время для краткосрочных диет и разгрузочных дней и избавления от вредных привычек. 

Наталья Баранова
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

Омбудсмен выявил «вопиющие факты бездушного отношения» к псковичам
26 сентября 2022

Почти 160 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
26 сентября 2022

Более 20 новых ФАПов появилось в Псковской области за год
26 сентября 2022

Турсезон продолжается в Псковской области до ноября - эксперт
26 сентября 2022

В Минтруде ответили на вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных
26 сентября 2022

Евгений Панферов: Мы контролируем поставки продуктов в больницу
26 сентября 2022

Евгений Панферов: Врач должен отказаться от всех благодарностей, кроме зарплаты

26 сентября 2022

Голикова сообщила об особых трудовых гарантиях для мобилизованных

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...