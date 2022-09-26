Принять участие в конкурсе «Инносоциум» приглашают студентов ПсковГУ

11:02, 26 сентября 2022, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов «Инносоциум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Желающие студенты российских вузов могут подать заявку на всероссийский конкурс, выиграть грант на реализацию проекта и получить возможность поехать на Петербурский международный экономический форум - 2023. Конкурс проводится по номинациям: устойчивое развитие, активное долголетие, цифровые технологии в культуре, женское лидерство, инклюзивное общество, развитие территорий.

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» нацелен на поддержку в реализации студенческих проектов, направленных на решение социальных проблем и улучшение жизни общества.

Отметим, что мероприятие организовано при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Фонда президентских грантов.

Подать заявку и узнать необходимую информацию можно на сайте.