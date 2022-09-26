Неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе, есть раненые
Стрельба произошла в ижевской школе. Как сообщает Telegram-канал «112», в школе №88 города Ижевска эвакуируют учеников и учителей.
Сообщается, что есть раненые.
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