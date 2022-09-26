Ремонт проведут на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

11:07, 26 сентября 2022, ПАИ

Участок протяженностью 776 метров на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове отремонтируют до 14 сентября 2023 года, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Перечень работ стандартный – фрезерование, установка нового бортового камня, замена люков колодцев и плит перекрытий, устройство двух слоев асфальтобетона. Кроме того, подрядчик отремонтирует тротуары, установит пешеходное ограждение, нанесет разметку, посеет газон и посадит живую изгородь из кизильника.

«Немного истории. До 1984 года эта улица носила название Горная, затем её переименовали в честь 128-й Краснознаменной стрелковой дивизии, получившей почетное наименование «Псковская» за участие в освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков», - отмечается в сообщении.