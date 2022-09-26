Евгений Панферов: Врач должен отказаться от всех благодарностей, кроме зарплаты

11:48, 26 сентября 2022, ПАИ

Резко негативно относится к денежной благодарности от больных медперсоналу главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что люди должны получать медпомощь бесплатно, исключение - случаи оказания платных медуслуг. По его словам, при практике поощрения медперсонала больными не получится добиться «дисциплины и должного отношения к пациенту».

«Доктор должен отказаться от всех видов благодарности, кроме заработной платы, которую он получает», - подытожил Евгений Панферов.