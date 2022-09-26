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В Минтруде ответили на вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ответил на вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минтруд России.

Нужно ли приносить повестку работодателю?
Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации. 

Как работодатель приостанавливает трудовой договор? 
Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. 

Нужно ли дополнительное соглашение помимо приказа работодателя?
Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки.

Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника?
Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор?
Да. Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.

Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении трудовой договор приостановят?
Да. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен.

Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж?
Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.

Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?
Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства. 

«Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

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