При стрельбе в школе Ижевска погибли дети

11:55, 26 сентября 2022, ПАИ

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до девяти человек - погибли два охранника, два учителя и пять детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нападавший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву» — отметили в СК РФ, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает ТАСС.