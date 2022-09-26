Евгений Панферов: Мы контролируем поставки продуктов в больницу

12:09, 26 сентября 2022, ПАИ

За качеством продуктов для пациентов Псковской областной клинической больницы следит лично главврач больницы Евгений Панферов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 сентября.

«Все можно улучшать, но питание у нас точно из качественных продуктов, мы контролируем поставки продуктов», - отметил он.

Главврач подчеркнул, что рассматривается вариант аутсорсингового питания, это позволит разнообразить рацион больных, будет более разнообразное меню.

«Питание в больнице лечебное, но это не значит, что оно должно быть невкусным», - добавил Евгений Панферов.

Также он заметил, что пациенты после выписки из стационара помнят три вещи - как кормили, как относился персонал и на каком белье они спали.