Солнечное затмение увидят россияне в октябре

12:12, 26 сентября 2022, ПАИ

Солнечное затмение, ожидаемое 25 октября, будет доступно для наблюдений в Москве и других российских регионах. Над столицей Луна может закрыть Солнце на 63%, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Солнечное затмение произойдет 25 октября с 12:00 и до 16:01 по московскому времени. Оно будет частным и его можно наблюдать с территории России. <...> В Москве фаза достигнет 0,7, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%. В причерноморских регионах России почти везде фаза затмения превысит 0,5», - приводит ТАСС слова специалистов.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут увидеть максимальную фазу затмения (0,86), которая прогнозируется в 14:00 мск. «Она будет наблюдаться на территории Нижневартовского района», - пояснили астрономы.

Затмение также будет наблюдаться из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.