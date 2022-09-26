Факты нарушения норм медицинской этики присутствуют - Евгений Панферов
Факты нарушения норм медицинской этики и деонтологии присутствуют в Псковской областной больнице. Об этом сказал главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Я неоднократно слышал про подобные ситуации, они, безусловно, присутствуют. Нельзя найти объективные причины этого», - отметил он.
Евгений Панферов уточнил, что для устранения данной проблемы необходимо проводить ряд профилактических мероприятий. В частности, по его словам, нужно организовать обучение персонала и отдых для сотрудников в рабочее время.
«В следующем году мы запланируем учебу по этике и деонтологии, она будет проводиться на регулярной основе и для всего персонала», - отметил главврач.
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