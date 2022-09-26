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Псковичам назвали сроки перечисления выплат на детей от 8 до 17 лет

Сроки перечисления выплат на детей от 8 до 17 лет назвали жителям Псковской области. Первый перевод средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

«Предположим, заявительница подала заявление 5 сентября, 8 сентября было вынесено положительное решение, и 14 сентября на ее лицевой счет в банке будут перечислены средства за апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2022 года. Деньги за октябрь ей переведут в начале ноября. В последующем перечисление пособия женщине будет осуществляться так: за ноябрь – в декабре, за декабрь – в январе 2023 года и т. д.», – уточняется в сообщении.

Оформить пособие на детей родители могут в том случае, если средний доход в семье меньше прожиточного минимума в регионе. В Псковской области он равен 13 780 руб. По уровню дохода определяется не только право на пособие, но и то, в каком размере оно предоставляется. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

При оценке доходов учитывается не только заработная плата, но и премии, авторские гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, стипендии, доходы от вкладов в кредитных учреждениях, продажи имущества и т. д. Также оценивается имеющееся у семьи движимое и недвижимое имущество.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через Единый портал госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.

«Обращаем внимание, что по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет», — отметили в пресс-службе. 

Вопросы и обращения граждан принимаются через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и онлайн-приемную Пенсионного фонда, а также по телефону горячей линии отделения ПФР 8-800-600-01-76. Задать вопрос можно и в официальных группах фонда и его отделений в субъектах РФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

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