До +15 градусов ожидается в Псковской области 27 сентября

13:26, 26 сентября 2022, ПАИ

Облачную погоду с прояснениями и до +15 градусов прогнозируют на территории Псковской области 27 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +10…+15.

Атмосферное давление будет ниже нормы.