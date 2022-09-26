До +15 градусов ожидается в Псковской области 27 сентября
Облачную погоду с прояснениями и до +15 градусов прогнозируют на территории Псковской области 27 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +10…+15.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
26 сентября 2022
Вторая сессия Псковской гордумы состоится 29 сентября
26 сентября 2022
Марина Гаращенко: Пациент не должен думать, где ему найти врача