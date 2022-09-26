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Политика

Вторая сессия Псковской гордумы состоится 29 сентября

Вторая очередная сессия седьмого созыва городской Думы пройдет 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Депутаты рассмотрят два вопроса - об утверждении регламента Псковской городской Думы и об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования на главу Пскова.

Прямая трансляция будет доступна в Telegram-канале Псковской городской Думы. Начало заседания в 10:00 в Городском культурном центре.

Напомним, на первой сессии был избран председатель Псковской гордумы, также депутаты определились с заместителями председателя, руководителями комитетов и их структурой.

 

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