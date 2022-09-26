Вторая сессия Псковской гордумы состоится 29 сентября
Вторая очередная сессия седьмого созыва городской Думы пройдет 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.
Депутаты рассмотрят два вопроса - об утверждении регламента Псковской городской Думы и об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования на главу Пскова.
Прямая трансляция будет доступна в Telegram-канале Псковской городской Думы. Начало заседания в 10:00 в Городском культурном центре.
Напомним, на первой сессии был избран председатель Псковской гордумы, также депутаты определились с заместителями председателя, руководителями комитетов и их структурой.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Вторая сессия Псковской гордумы состоится 29 сентября
Отсрочку от мобилизации для своих студентов просит ректор частного университета
Поженились перед мобилизацией: в Пыталово провели ускоренную церемонию регистрации брака