Почти миллион рублей отдали мошенникам две пожилые великолучанки

13:46, 26 сентября 2022, ПАИ

Около 950 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры в Великих Луках 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, незнакомцы позвонили двум местным жительницам 1938 и 1939 годов рождения под видом следователей правоохранительных органов и сообщили, что их невестка и племянница нарушили правила дорожного движения и в результате ДТП серьезно пострадали. Для решения проблемы они предложили заплатить. Пожилые женщины поверили и передали в общей сложности 950 тысяч рублей прибывшим к ним домой курьерам.

Когда пенсионерки убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились в региональные правоохранительные органы. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Добавим, что в тот день мошенники звонили еще двум великолучанкам, пытаясь под тем же предлогом завладеть их сбережениями. Однако эти женщины сразу поняли, с кем имеют дело, и не дали себя обмануть. В итоге злоумышленники остались ни с чем», — отметили в сообщении.