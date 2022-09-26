Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Почти миллион рублей отдали мошенникам две пожилые великолучанки

Около 950 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры в Великих Луках 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, незнакомцы позвонили двум местным жительницам 1938 и 1939 годов рождения под видом следователей правоохранительных органов и сообщили, что их невестка и племянница нарушили правила дорожного движения и в результате ДТП серьезно пострадали. Для решения проблемы они предложили заплатить. Пожилые женщины поверили и передали в общей сложности 950 тысяч рублей прибывшим к ним домой курьерам.

Когда пенсионерки убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились в региональные правоохранительные органы. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Добавим, что в тот день мошенники звонили еще двум великолучанкам, пытаясь под тем же предлогом завладеть их сбережениями. Однако эти женщины сразу поняли, с кем имеют дело, и не дали себя обмануть. В итоге злоумышленники остались ни с чем», — отметили в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

Классная доска упала на учителя в псковской школе
26 сентября 2022

Водитель автомобиля Opel Vectra наехал на опору освещения в Себеже
26 сентября 2022

Число жертв при стрельбе в Ижевске возросло до 13 человек
26 сентября 2022

В Пскове пешеход попал под колеса автомобиля Ford Focus
26 сентября 2022

Неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе, есть раненые
26 сентября 2022

Людей эвакуируют из здания автовокзала в Пскове
25 сентября 2022

В администрации Пушкиногорского района прокомментировали доставку оранжевой воды в больницу
25 сентября 2022

За незаконную добычу рыбы были задержаны двое жителей Пустошки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...