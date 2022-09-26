Водитель автомобиля Opel Vectra наехал на опору освещения в Себеже

13:39, 26 сентября 2022, ПАИ

Водитель автомобиля Opel Vectra, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору освещения. Как сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, ДТП произошло у дома №40 на улице 7 Ноября в Себеже около 17:00 24 сентября.

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель автомобиля, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.