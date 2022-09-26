Число жертв при стрельбе в Ижевске возросло до 13 человек
Число жертв в результате стрельбы в Ижевске возросло до 13 человек, сообщает ТАСС
ЧП произошло утром в понедельник в школе №88 в центре Ижевска, недалеко от здания администрации города. К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.
В настоящее время ученики и сотрудники эвакуированы.
Ранее сообщалось, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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