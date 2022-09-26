Число жертв при стрельбе в Ижевске возросло до 13 человек

13:29, 26 сентября 2022, ПАИ

Число жертв в результате стрельбы в Ижевске возросло до 13 человек, сообщает ТАСС

ЧП произошло утром в понедельник в школе №88 в центре Ижевска, недалеко от здания администрации города. К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В настоящее время ученики и сотрудники эвакуированы.

Ранее сообщалось, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.